О пострадавших не сообщается.

В селе Стальной Конь Орловской области РФ, что в 180 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв на нефтебазе.

Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, в результате инцидента никто не пострадал. Он также назвал причиной якобы атаку БПЛА.

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – заявил он.

Видео дня

В соцсетях появились фото якобы атакованного резервуара Транснефть. Снимок, на котором можно заметить обгоревшие элементы, представляют как доказательство взрыва.

Взрывы в приграничных областях России

В граничащих с Украиной областях России, в часности, в Белгороде и области РФ, периодически гремят взрывы. К примеру, 6 ноября, в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов, загорелась нефтебаза. Традиционно российские власти обвинили в произошедшем Украину.

22 октября серию взрывов слышали в Шебекино. Якобы погибли два человека.

Несколькими днями ранее сообщали о "прилете" в самом Белгороде. Снаряд якобы попал в объект энергосистемы.

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