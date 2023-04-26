В оборонном комитете внезапно заявили, что надо другие пути защиты государственных рубежей.

В Гос Думе признались, что российская армия не способна защитить границы и призвали россиян собраться в дружины.

Как сообщает The Moscow Times, об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его убеждению, защиту границы от диверсий со стороны Украины необходимо возложить на граждан, поскольку Россия не имеет возможностей, " как в Советском Союзе".

"У нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна периметром охранялась воинскими подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, по моему мнению, это вполне реально и понятно", - сказал Картаполов.

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В связи с этим депутат призвал разрешить "дружинникам" охранять границы. После принятия " принципиального решения " власть должна будет обсудить состав подразделений, их количество и вооружение, а также то, кто их будет контролировать, пояснил депутат.

Российская армия "заканчивается" в Украине

Пока границы России некому защищать, практически вся боеспособная часть армии РФ уничтожена в Украине. Потери Р Ф В Украине перескочили новую красную линии и теперь составляют более 188 тысяч оккупантов.

Только во время попыток захватить Бахмут российские оккупанты потеряли десятки тысяч бойцов, а сам город стал своеобразным конечным рубежем для ЧВК "Вагнер", после чего эта группировка не может самостоятельно выполнять боевые задачи.

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