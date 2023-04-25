По оценкам аналитиков, за последние два дня им не добились каких-либо территориальных успехов.

Российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не добились каких-либо территориальных успехов.

Об этом говорится в свежем докладе Института изучения войны (ISW). Там отметили, что ВСУ отбили российские атаки к северо-западу от Бахмута.

Кроме того, украинские военные продолжают бои, чтобы отбросить "вагнеровцев" от дороги Хромово-Часов Яр. А российские регулярные войска вели позиционные бои с ВСУ к северо-западу от Бахмута.

Видео дня

Аналитики привели слова главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что задача его наемников состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута, по его словам, не изменит оперативной ситуации РФ на направлении Донецкой области.

Также аналитики Института обратили внимание на ситуацию в Угледаре. В отчете говорится, что несколько дней назад российские оккупанты нанесли серию крупных авиаударов по Угледару. Эксперты отметили, что на днях появилась информация, будто российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Большой Новоселки и 23 апреля атаковали Угледар. ISW продолжает считать, что "российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для сколько-нибудь значимого наступления на угледарском направлении, особенно пока идет битва за Бахмут".

Ситуация в Бахмуте

В настоящее время самая сложная ситуация остается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты в Бахмуте беспрерывно атакуют украинские позиции. Пр этом они несут большие потери.

На фоне тяжелой ситуации в Бахмуте президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно удержать этот город.

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