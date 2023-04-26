За сутки на украинской земле уничтожили еще сотни оккупантов, поделились в Генштабе ВСУ.

Потери РФ в Украине перескочили новую красную линии и теперь составляют более 188 тысяч оккупантов.

За сутки были ликвидированы 640 врагов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Таким образом, общие вражеские потери уже составляют приблизительно 188 410 захватчиков.

Кроме того, за сутки уничтожено четыре танка противника, 11 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, три дрона оперативно-тактического уровня, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн и семь единиц спецтехники.

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Генеральный штаб ВСУ сообщал, что противники пытаются идти вперед на таких направлениях: Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. За сутки на этих направлениях было отражено 39 атак со стороны противника.

Враг на нашей земле несет огромные потери. Общие потери РФ на 25 апреля составили 187 770 захватчиков. Кроме того, ликвидированы еще 3 688 вражеских танков.

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