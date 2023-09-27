Если же военные отказываются подписать контракт, то им угрожают принудительной отправкой в батальон "Шторм".

В так называемой "ДНР" срочников и пожилых военных заставляют подписывать контракт с Минобороны РФ.

Как сообщают местные СМИ, в в/ч 08805 начался "прессинг по подписанию контрактов" после её переформирования. Если же военные отказываются подписать контракт, то им угрожают принудительной отправкой в батальон "Шторм".

Утверждается, что речь идет о срочниках. Также парней пугают тем, что в случае объявления мобилизации их все равно отправят на войну, но в более трудных условиях.

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Сообщается, что в роту приезжал батальонный замполит. Он сказал, что "возраст не помеха и здоровье не важно".

"Вам за это ничего не будет. Командованию нужна положительная статистика. Кто не подпишет, за того после 1 октября комбат бороться не будет. Могут перевести, несмотря на большой недоштат. Законы России - ерунда, нужна положительная статистика", - сказал он.

Мобилизация на оккупированных территориях - детали

Россияне продолжают проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях юга Украины. В частности, на Херсонщине, выдавая паспорта РФ, они вручают мужчинам повестки в военкомат для постановки на учет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

В ведомстве отмечают, что гауляйтеры уверяют: это лишь плановые мероприятия. Хотя раньше эти же гауляйтеры говорили, что никакого воинского учета на оккупированной территории не будет.

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