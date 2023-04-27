Площадь пожара составила примерно 100 метров квадратных.

В центре Москвы возник пожар на крыше новостройки "Виктория Парк". Это элитный жилой комплект. Сообщалось, что очаг возгорания находился на верхушке 15-этажного здания.

О пожаре сообщили росСМИ со ссылкой на экстренные службы российской столицы. Параллельно в Сети появились ролики от очевидцев, которые с разных ракурсов демонстрировали пламя и столп черного дыма высотой несколько десятков метров. По данным МЧС, примерная площадь пожара составила 100 метров квадратных.

"Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 100 кв. м. Принятыми мерами в 12:09 минут пожар был локализован, сведений о пострадавших не поступало", — заявили в экстренных службах Москвы.

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Пожары в России: последняя информация

Вечером 25 апреля масштабный пожар начался в Свердловской области. Пламя бушевало в течение суток на территории трех населенных пунктов и уничтожило 110 построек.

В тот же день пожар зафиксировали в поселке Баляга Забайкальского края. Очаг возгорания находился на мебельном заводе, но из-за ветра огонь распространился на жилые дома и лес.

Пожар на заводе по переработке отходов в Подмосковье вспыхнул 22 апреля. Загорелся цех по утилизации резины и пластика, в результате чего по местности распространился ядовитый дым.

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