О пострадавших или погибших российские власти традиционно умалчивают. Однако местное издание пишет о по меньшей мере одном погибшем - 62-летнем жителе Сосьвы.

В поселках Сосьва, Висим и Таежный Свердловской области вечером 25 апреля вспыхнул пожар. За почти сутки огонь уничтожил 110 строений, из них 108 - жилых домов, сообщает ТАСС.

В российском МЧС сообщали, что в поселке Сосьва загорелись 50 строений. Местных жителей, а также 240 заключенных расположенного там лечебно-исправительного учреждения якобы эвакуировали.

"Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония - полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам", - цитирует E1.ru очевидцев.

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Также издание пишет, что стихия бушует по меньшей мере в десяти уральских поселках.

Утром пожары в поселках Сосьва и Таежный в Свердловской области якобы удалось локализовать. Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых сообщил "Интерфаксу", что "по одной из версий, пламя перебросилось (на дома) со вспыхнувшей пилорамы".

О пострадавших или погибших российские власти традиционно умалчивают. Однако местное издание пишет о по меньшей мере одном погибшем - 62-летнем жителе Сосьвы. Журналисты отмечают, что некоторые районы из-за пожара превратились в сплошные пепелища.

Пожары в России - последние новости

18 апреля в Тюмени в России вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден со многих точек города. По словам очевидцев, пылала трава.

А в ночь на воскресенье, 26 марта 2023 года, в России возник масштабный пожар на складе с пластиком. Огонь вспыхнул в российском Омске. Омечалось, что возгорание было локализовано на площади 3,5 тыс. квадратных метров.

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