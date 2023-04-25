В России утверждают, что информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

В российском поселке Баляга, который находится в Забайкальском крае РФ на территории Петровск-Забайкальского района, произошел пожар на мебельном комбинате, а потом из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома и земли лесного фонда.

По предварительным сведениям, огнем повреждены восемь домов, шесть из них - жилые, приводит Telegram-канал краевого правительства сведения главы Петровск-Забайкальского района Николая Горюнова. "Жителей для временного размещения готовы принять на базе местного детского сада, дома культуры и гостиницы "Каспий", - добавил чиновник.

Позже появилась информация, что огонь распространился на площадь 800 квадратных метров. К тушению пожара привлекли десятки человек и много техники, в частности, 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, пожарный поезд, и в пути находились вертолеты МИ-8 от МЧС. Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра и сухая погода.

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В РФ утверждают, что, по оперативным сведения, никто в результате масштабного пожара не пострадал.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сообщило, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 российского Уголовного кодекса - "Халатность".

Интересные новости России - сегодня это стоит знать

Утром 25 апреля стало известно, что в Волгоградской области РФ недалеко от поселка Ерзовка разбился вертолет санитарной авиации "Ансат". По сведениям российских экстренных служб, борт рухнул далеко от жилых массивов.

В России также утверждают, что в вертолете не было пассажиров, и в результате крушения был "отминусован" только пилот, 1967 г. р.

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