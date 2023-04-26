Официальные комментарии о причине пожара пока не поступали.

В столице Кипра Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. Очевидцы сняли видео с демонстрацией многометрового столпа черного дыма, который исходит из здания.

Видео с пожаром появились в Telegram-каналах и росСМИ. О нем в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС также сообщила руководитель центра Алина Радченко.

Российские порталы якобы со ссылкой на очевидцев написали, что неизвестный бросил в здание "коктейль Молотова". Это, по заявлениям росСМИ, и стало причиной возгорания. Однако официальные комментарии от представителей власти Кипра пока не поступали.

Видео дня

Пожары на российских объектах: последние случаи

В поселках Сосьва, Висим и Таежный Свердловской области вечером 25 апреля начался пожар. За сутки пламя уничтожило 110 строений, 108 из которых были жилыми домами.

Другой пожар в тот же день произошел в поселке Баляга Забайкальского края. Огонь вспыхнул на территории мебельного комбината, а затем из-за сильного ветра перекинулся на дома и земли лесного фонда.

В Подмосковье 22 апреля вспыхнул завод по переработке отходов. Очаг возгорания находился в цеху по переработке пластика и резины. Из-за этого близлежащую территорию накрыл ядовитый дым.

Масштабный пожар в середине апреля зафиксировали и в Тюмени. Пламя бушевало неподалеку от жилищного комплекса "Звездный".

Вас также могут заинтересовать новости: