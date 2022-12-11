Российские оккупанты обустраивают линии обороны просто на крымских пляжах.
На опубликованных в сети видео видна целая сеть траншей в песке возде захода в море неподалеку от поселка Черноморское – в 200 км от Одессы.
По словам местных, окопы охраняют "полицейские".
Вероятно, российские оккупанты таким образом пытаются предотвратить высадку украинского десанта.
Стоит отметить, что гитлеровские захватчики тоже рыли окопы вдоль пляжей в 1944 году – когда союзные войска делали высадку в Нормандии ("День Д"). Но окопы войска Гитлера не спасли.
Война в Украине - Россия перешла в оборону
После отвода войск из Херсона и правого берега Днепра Россия перешла в оборону. Силы мобилизованных не могут обеспечить Путину ведение наступления.
В связи с чем оккупанты начали делать окопы на востоке Украины, в приграничных с Украиной российских областях, а также в Крыму.
Также РФ производит противотанковые "пирамиды", чтобы замедлить продвижение ВСУ. Но, как показала практика, пирамиды украинским военным не препятствие.
Недавно в сети появились спутниковые снимки окопов россиян в Крыму. Судя по всему, враг продолжил рыть траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.