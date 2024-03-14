Добровольцы предупредили мирных жителей об угрозе ударов и призвали эвакуироваться.

В четверг, 14 марта, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Над город видны столбы дыма.

Как сообщают местные паблики, в Белгороде звучит сигнал воздушной тревоги. Одновременно раздаются взрывы. В сети появились видео, на которых слышны звуки "прилетов".

Вместе с тем очевидцы публикуют кадры, на которых видно столб дыма. Похоже, в городе есть попадания.

Накануне взрывов Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предупредили местных жителей об опасности и призвали эвакуироваться.

Затем в сети появилось видео, на котором видно, что в Белгороде горит автомобиль. Очевидец за кадром говорит, что машина была уничтожена во время обстрела "Градами".

По данным "Базы", рядом с машиной взорвался снаряд. Она загорелась и слетела на обочину. Пострадало минимум три человека.

Зато РДК уточнил, что в обстрелянной машине погиб военный - Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г.р. Он проходил службу в воинской части №31135.

"Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежище. Сохраните жизнь себе и своим близким", - отметили в РДК.

Обновлено в 11:34. По данным "Базы", в результате обстрела Белгорода погибли два человека. Один из автомобилей взлетел в кювет. Имен и фамилий не называются.

Прорыв российской границы - что известно на сейчас

Утром 12 марта отряды российских добровольцев из "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" зашли в Курскую и Белгородскую области. Бойцы на время смогли взять под свой контроль поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.

Свой рейд добровольцы объяснили желанием "принять участие в выборах" президента РФ, которые состоятся в ближайшие дни. Также они анонсируют "марш на Москву".

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 14 марта заявил об атаке на город. По меньшей мере один человек погиб, а еще несколько получили ранения.

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