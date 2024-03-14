Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 14 марта заявил об атаке на город. По меньшей мере один человек погиб, а еще несколько получили ранения.
"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в Белгороде зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, а в учреждении здравоохранения пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания.
Кроме того, Гладков отметил, что над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито восемь воздушных целей на подлете к городу".
Стоит отметить, что со стороны Белгородской области постоянно обстреливается территория Украины.
Рейд добровольцев в РФ - главные новости
Утром 12 марта отряды российских добровольцев из "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" зашли в Курскую и Белгородскую области. Бойцы на время смогли взять под свой контроль поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.
Свой рейд добровольцы объяснили желанием "поучаствовать в выборах" президента РФ, которые состоятся в ближайшие дни. Также они анонсируют "марш на Москву".