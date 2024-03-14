Вячеслав Гладков сообщил, что якобы над Белгородским районом сбито восемь воздушных целей.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 14 марта заявил об атаке на город. По меньшей мере один человек погиб, а еще несколько получили ранения.

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", - сообщил Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, а в учреждении здравоохранения пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания.

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Кроме того, Гладков отметил, что над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито восемь воздушных целей на подлете к городу".

Стоит отметить, что со стороны Белгородской области постоянно обстреливается территория Украины.

Рейд добровольцев в РФ - главные новости

Утром 12 марта отряды российских добровольцев из "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" зашли в Курскую и Белгородскую области. Бойцы на время смогли взять под свой контроль поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.

Свой рейд добровольцы объяснили желанием "поучаствовать в выборах" президента РФ, которые состоятся в ближайшие дни. Также они анонсируют "марш на Москву".

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