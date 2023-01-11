Россияне назвали главного политика 2022 года. Им ожидаемо стал Владимир Путин. Это следует из опубликованных Всероссийским центром общественного мнения данных.
Как сообщается, первое место Путину отдали 55% опрошенных. На втором месте с огромным отрывом оказался премьер-министр России Михаил Мишустин. За него проголосовали чуть более 20% респондентов.
Тройку "лидеров" замыкает глава МИД РФ Сергей Лавров - главным политическим деятелем страны его назвали 13 процентов участников опроса.
В число самых популярных политиков попал и умерший еще весной прошлого года Владимир Жириновский. За него отдали свои голоса 5% опрошенных.
Отношение украинцев к Путину
Согласно недавнему социологическому опросу, в Украине Путин наоборот возглавляет антирейтинг доверия. Ему не доверяют 97% опрошенных украинцев.
Также 94% населения страны не доверяет Александру Лукашенко. В тройку лидеров антидоверия вошел также руководитель Китая Си Цзиньпинь - 73%.