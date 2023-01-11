На первом месте ожидаемо оказался Путин.

Россияне назвали главного политика 2022 года. Им ожидаемо стал Владимир Путин. Это следует из опубликованных Всероссийским центром общественного мнения данных.

Как сообщается, первое место Путину отдали 55% опрошенных. На втором месте с огромным отрывом оказался премьер-министр России Михаил Мишустин. За него проголосовали чуть более 20% респондентов.

Тройку "лидеров" замыкает глава МИД РФ Сергей Лавров - главным политическим деятелем страны его назвали 13 процентов участников опроса.

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В число самых популярных политиков попал и умерший еще весной прошлого года Владимир Жириновский. За него отдали свои голоса 5% опрошенных.

Согласно недавнему социологическому опросу, в Украине Путин наоборот возглавляет антирейтинг доверия. Ему не доверяют 97% опрошенных украинцев.

Также 94% населения страны не доверяет Александру Лукашенко. В тройку лидеров антидоверия вошел также руководитель Китая Си Цзиньпинь - 73%.

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