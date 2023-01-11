Умерший прошлой весной Жириновский до сих пор популярный политик в России / фото rabstol.net

Россияне назвали главного политика 2022 года. Им ожидаемо стал Владимир Путин. Это следует из опубликованных Всероссийским центром общественного мнения данных.

Как сообщается, первое место Путину отдали 55% опрошенных. На втором месте с огромным отрывом оказался премьер-министр России Михаил Мишустин. За него проголосовали чуть более 20% респондентов.

Тройку "лидеров" замыкает глава МИД РФ Сергей Лавров - главным политическим деятелем страны его назвали 13 процентов участников опроса.

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В число самых популярных политиков попал и умерший еще весной прошлого года Владимир Жириновский. За него отдали свои голоса 5% опрошенных.

Отношение украинцев к Путину

Согласно недавнему социологическому опросу, в Украине Путин наоборот возглавляет антирейтинг доверия. Ему не доверяют 97% опрошенных украинцев.

Также 94% населения страны не доверяет Александру Лукашенко. В тройку лидеров антидоверия вошел также руководитель Китая Си Цзиньпинь - 73%.

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