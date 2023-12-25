Одной из причин является бесчеловечное отношение к солдатам в российской армии.

Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмах и даже начали сдаваться в плен украинским военным целыми группами.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, за последние трое суток украинские военные после недолгого боя взяли в плен одну группу из шести оккупантов. Еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.

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"Как говорится, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.

По мнению Штупуна, одна из причин такого явления - бесчеловечное отношение к оккупантам со стороны российского командования.

"Потому, что за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие вины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - пояснил полковник.

Война в Украине - россияне в плену

В начале декабря на одном из горячих направлений - Таврическом - за 3 недели в плен сдались около 80 российских оккупантов.

Ранее в ГУР сообщали, что среди россиян, которые добровольно перешли на сторону Украины, часть отказалась от российского паспорта и решила зачищать освобожденные от оккупантов украинские территории.

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