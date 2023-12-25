Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмах и даже начали сдаваться в плен украинским военным целыми группами.
"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.
По его словам, за последние трое суток украинские военные после недолгого боя взяли в плен одну группу из шести оккупантов. Еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.
"Как говорится, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.
По мнению Штупуна, одна из причин такого явления - бесчеловечное отношение к оккупантам со стороны российского командования.
"Потому, что за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие вины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - пояснил полковник.
Война в Украине - россияне в плену
В начале декабря на одном из горячих направлений - Таврическом - за 3 недели в плен сдались около 80 российских оккупантов.
Ранее в ГУР сообщали, что среди россиян, которые добровольно перешли на сторону Украины, часть отказалась от российского паспорта и решила зачищать освобожденные от оккупантов украинские территории.