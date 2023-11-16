Власти пытаются подавить движение в зародыше, пока оно не превратилось в мощную силу.

В России власти начали противодействовать набирающему силу движению жен и матерей мужчин, мобилизованных на войну против Украины. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории".

Отмечается, что за последние недели власти нескольких российских регионов запретили проведение митингов женам мобилизованных – женщины требуют вернуть мужей с войны. Однако этим дело не ограничилось. Известно, что как минимум Кемеровской области и Красноярском крае полицейские приходили домой к женщинам, состоящим в чатах, где обсуждаются такие акции.

Силовики угрожают женам оккупантов ответственностью за участие в "несанкционированных" митингах, в некоторых случаях женщин заставляли показать переписку в соцсетях. Причем такие визиты были даже в тех населенных пунктах, где проведение митинга не анонсировалось, а только обсуждалась его возможность.

Видео дня

"Не знаю, как нас нашли. Номера скрыты. (...) Решили, видимо, на корню пресечь, вдруг мы пойдем на несанкционированный митинг, раз в санкционированном отказали", — рассказала одна из женщин.

Известно, что заявки на проведение митинга на 19 ноября подали активистки в нескольких российских регионах. Однако ни в одном из них власти эти мероприятия не разрешили.

Причины для отказа странные, если не сказать нелепые. Например, в Новосибирске мэрия объяснила отказ тем, что цели митинга (вернуть мужчин с войны домой) "нарушают принцип законности". В в Красноярске власти сослались на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Ситуация с мобилизацией в России

Как писал УНИАН, не решившись проводить новую волну мобилизации в преддверии предстоящих "выборов" президента РФ, Кремль решил сделать ставку на вербовку "добровольцев". Регионы РФ заставили еженедельно отчитываться о количестве завербованного "пушечного мяса". Местным властям рекомендовано вербовать в первую очередь зэков и уже отсидевших, лиц, находящихся под следствием, должников и т.п.

В то же время самих мобилизованных в российской армии используют как бесправное имущество. Подтверждены многочисленные факты, когда солдат в буквальном смысле продавали в так называемые ЧВК, находящиеся в собственности разных влиятельных лиц и корпораций.

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