Наши войска уничтожили 19 танков, а также по 30 единиц ББМ и артиллерии.

За прошедшие сутки, 24 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 760 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери РФ в войне против Украины выросли до 353 950 солдат.

Также наши защитники и защитницы уничтожили десятки различной военной техники:

Видео дня

танков ‒ 5877 (+19);

боевых бронированных машин ‒ 10919 (+31);

артиллерийских систем – 8347 (+33);

РСЗО – 934 (+2);

средства ПВО ‒ 613 (+2);

самолетов – 329 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),

крылатых ракет ‒ 1616 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53);

специальной техники - 1234 (+5).

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324), кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Накануне сообщалось, что армия РФ активизировала разведку и выискивает, чем Украина смогла сбить сразу три ее истребителя Су-34 22 декабря.

Однако уже сегодня Генштаб в утренней сводке также подтвердил уничтожение силами ПВО еще сразу двух истребителей-бомбардировщиков-Су-34 и Су-30.

За прошедшую неделю наши защитники уничтожили в общей сложности более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: