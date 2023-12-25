ВСУ уничтожили еще сотни врагов на фронте / фото 22 отдельная механизированная бригада

За прошедшие сутки, 24 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 760 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери РФ в войне против Украины выросли до 353 950 солдат.

Также наши защитники и защитницы уничтожили десятки различной военной техники:

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  • танков ‒ 5877 (+19);
  • боевых бронированных машин ‒ 10919 (+31);
  • артиллерийских систем – 8347 (+33);
  • РСЗО – 934 (+2);
  • средства ПВО ‒ 613 (+2);
  • самолетов – 329 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),
  • крылатых ракет ‒ 1616 (+2),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53);
  • специальной техники - 1234 (+5).

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324), кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Накануне сообщалось, что армия РФ активизировала разведку и выискивает, чем Украина смогла сбить сразу три ее истребителя Су-34 22 декабря.

Однако уже сегодня Генштаб в утренней сводке также подтвердил уничтожение силами ПВО еще сразу двух истребителей-бомбардировщиков-Су-34 и Су-30.

За прошедшую неделю наши защитники уничтожили в общей сложности более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

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