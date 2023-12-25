За прошедшие сутки, 24 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 760 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, общие потери РФ в войне против Украины выросли до 353 950 солдат.
Также наши защитники и защитницы уничтожили десятки различной военной техники:
- танков ‒ 5877 (+19);
- боевых бронированных машин ‒ 10919 (+31);
- артиллерийских систем – 8347 (+33);
- РСЗО – 934 (+2);
- средства ПВО ‒ 613 (+2);
- самолетов – 329 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),
- крылатых ракет ‒ 1616 (+2),
- автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53);
- специальной техники - 1234 (+5).
В то же время количество уничтоженных вертолетов (324), кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) не изменилось.
Война в Украине - последние новости
Накануне сообщалось, что армия РФ активизировала разведку и выискивает, чем Украина смогла сбить сразу три ее истребителя Су-34 22 декабря.
Однако уже сегодня Генштаб в утренней сводке также подтвердил уничтожение силами ПВО еще сразу двух истребителей-бомбардировщиков-Су-34 и Су-30.
За прошедшую неделю наши защитники уничтожили в общей сложности более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.