За лестницей никто не следит, коммунальщики заявляют, что это не их ответственность.

В Москве 16-летний подросток сломал позвоночник, спускаясь к остановке по обледеневшей лестнице.

Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на слова матери парня.

Инцидент произошел две недели назад, когда парень шел в колледж.

"Путь прервался перед автобусной остановкой. Спускаясь по нечищеной ото льда и снега лестнице, парень поскользнулся и упал. Вместе с адской болью он почувствовал, что не может дышать. Позвонил маме, вызвали "скорую", – говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у парня компрессионный перелом позвоночника: "Теперь ближайшие полгода ему суждено провести в больнице".

Возмущенная мать подростка, обратилась в полицию, и написала жалобу коммунальщикам. По ее словам, они не убирают ни лестницу, ни территорию вокруг. Но ей заявили, что дом напротив – их ответственность, а вот металлическая лестница – уже не их.

Тем временем бесхозные ступени продолжат представлять серьезную опасность для всех школьников, пенсионеров и взрослых, спешащих к остановке.

Читайте также"Методы воспитания": россияне выгнали ребенка без одежды на улицу в -20 (видео)Ранее сообщалось, как в России инвалид-колясочник решил самостоятельно расчистить от снега дорогу, чтобы поехать в аптеку. Пока мужчина орудовал лопатой, мимо него прошло немало людей. Никто из них не захотел ему помочь.