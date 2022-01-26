Мужчина решил взять в руки лопату, так как не мог проехать до своей машины.

В России инвалид-колясочник решил самостоятельно расчистить от снега дорогу, чтобы поехать в аптеку. Пока мужчина орудовал лопатой, мимо него прошло немало людей. Никто из них не захотел ему помочь.

Видео, на котором россиянин с инвалидностью чистил дорогу, опубликовали в Tik-Tok.

37-летний мужчина живет в Краснодаре. На видео он взял в руки лопату и принялся чистить дорогу от снега, решив взять на себя обязанности коммунальщиков. У россиянина есть жена, которая тоже передвигается на инвалидной коляске. Вместе они ведут блог и рассказывают людям о своей жизни и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться.

Из-за сильных снегопадов супруги не выходили на улицу около недели. Но у них закончились лекарства, поэтому россиянам пришлось отправиться в аптеку. Однако для этого мужчине и его жене было нужно взять машину, к которой они не могли проехать из-за снега.

Тогда мужчина взял лопату и принялся расчищать дорогу. Мимо него ходили люди, но помочь ему никто не стремился.

Читайте также14-летняя россиянка "натравила" парня на свою семью: он зарезал ее мать, отчима и сеструВ комментариях пользователи пишут, что им стыдно за работу российских коммунальщиков. Однако некоторые считают, что мужчина просто решил "хайпануть".

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянин умер во время БДСМ-игр с любовником, его нашли связанным в юбке.

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