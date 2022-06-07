Политик пообещал кого-то уничтожить, но никаких персон не называл.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз спровоцировал сомнения относительно его психического здоровья. На этот раз, он неожиданно устроил истерику, обещая "уничтожить ублюдков и выродков".

Публикация появилась в его Telegram-канале.

Одиозный соратник российского диктатора заметил, что часто получает вопрос, почему его публикации такие резкие.

"Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - заявил Медведев.

При этом он не уточнил, кого собирается уничтожать до конца своей жизни. Вероятно, речь идет об украинцах, европейцах и американцах, о которых активно пишет Медведев в Telegram, в том числе и с угрозами ядерного удара.

Вероятно, истерику Медведева спровоцировала и новость об отзыве американской визы его сына Ильи. По данным портала Nexta Live ему дали 48 часов, чтобы убраться прочь.

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