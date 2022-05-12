Представитель страны-оккупанта заявил, что риск велик, ведь его провоцирует "накачка Украины оружием".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами из-за поставок Украине западного вооружения. Он считает, что военная помощь Украине провоцирует "ядерную войну" с НАТО.

Об этом он заявил в Telegram.

Медведев возмущен тем, что в Европе и США говорят о ядерных угрозах РФ. В то же время соратник Путина сам затронул эту тему и снова пригрозил НАТО ядерной войной.

Он обвинил западные страны в развязывании proxy war с Россией, а также сделал ряд громких заявлений относительно стран НАТО, которые помогают Украине обороняться от российских захватчиков.

"Накачка странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо "войны по доверенности", которая ведется. Такой конфликт всегда имеет риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", - написал он.

Более того Медведев призвал НАТО "не врать себе и другим" и "просто думать о возможных последствиях своих действий".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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