На опубликованных в Сети кадрах зафиксирован мощный взрыв

Вечером в среду, 30 августа, в российском Брянске прогремели взрывы. В РФ заявили о работе средств ПВО и сбитии дронов.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. В сети уже распространяют видео, на котором зафиксирован мощный взрыв.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитии якобы украинских беспилотников.

"Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал он.

Взрывы в России: последние новости

В ночь на 30 августа сразу в нескольких регионах России было "неспокойно". Страну-агрессора массированно атаковали дроны.

Была информация о взрывах в Тульской и Брянской областях. В то же время над Москвой, в Рязани и над частью Калужской области вводили план "Ковер" – в российской столице закрыли все аэропорты.

"Бавовнило" и в Пскове. Там прогремели взрывы на аэродроме. В украинской разведке подтвердили уничтожение сразу четырех самолетов Ил-76.

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