Предварительно, громкий звук взрыва был слышан в московских районах Строгино и Покровское-Стрешнево.

На Москву идет атака неизвестных дронов, местные жители сообщают о взрывах. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер" - введены ограничения на вылет и прилет самолетов.

Все московские аэропорты закрыты на вылеты и прилеты, сообщили авиаслужбы. Причина - попытка атаки БПЛА на Москву и Подмосковье.

Предварительно, громкий звук взрыва был слышан в московских районах Строгино и Покровское-Стрешнево, сообщает Shot. Очевидцы говорят о взрывах в Строгино и Красногорске.

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После одного из взрывов пошел дым. Жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске сообщили о звуке мощного взрыва. В Красногорске во время взрыва (видимо ПВО сбивало БПЛА) выбило окна в домах, повреждены машины.

Мэр Москвы Собянин заявил о двух БПЛА, которые якобы атаковали московский регион. По его словам, один упал в Красногорске, другой - рядом с поселком Часцы в Подмосковье.

В министерстве обороны РФ сообщили о якобы попытке атаковать четырьмя БПЛА объекты в РФ. Там утверждают, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, а еще два дрона - якобы подавлены и сбиты над Брянской областью. В результате атаки БПЛА пострадавших нет, заявляют в ведомстве.

Взрывной волной вырвало две балконные рамы в красногорской многоэтажке, сообщает Shot.

Атаки дронов на Москву - детали

Утром понедельника, 21 августа, в Подмосковье снова прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что сработала ПВО. Как сообщает российский Телеграм-канал "Shot", в небе над Звенигородом, что под Москвой, якобы сбили неизвестный беспилотник. В Москве закрыли все аэропорты, были задержаны или отменены 90 рейсов.

Во время атаки неизвестных БПЛА на Московскую область система противовоздушной обороны РФ умудрилась сбить дрон рядом с домом топовой пропагандистки Маргариты Симоньян.

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