Ночью 30 августа сообщается о взрывах в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах ввели план "ковер".

Российские Telegram-каналы публикуют видео, на которых можно услышать звуки взрывов. Российские власти никак не комментируют это. По данным Baza, также режим "ковер" ввели в Рязани и над частью Калужской области.

Судя по опубликованным в сети записям с камер видеонаблюдения, первый взрыв в Брянске прогремел в 00:52, а второй - в 01:17.

Видео дня

Mash пишет, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу "Дружба", их якобы сбили.

Информация обновляется...

Обновлено в 02:15: Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил,что над Брянском сбили три украинских дрона самолетного типа.

Обновлено в 02:10: А в Брянске дрон упал на завод "Кремний ЭЛ" - одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России.

Обновлено в 02:05: В Пскове пожар в районе воинской части 64044. сообщается, что дрон поразил склад вооружений. Территорию части и аэродром окружили бойцы ОМОН, объявлен план Эдельвейс.

Обновлено в 02:00: в Минстерстве обороны РФ заявили, что противовоздушная оборона сбила три дрона над Брянской областью и один - над Орловской.

Вас также могут заинтересовать новости: