В доме во время совершения убийства были двое маленьких детей.

В Нижегородской области РФ оккупант во время отпуска зарезал жену. Причиной якобы стали деньги.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", старший сержант армии РФ Александр вернулся в родное Заволжье на прошлой неделе. 44-летний оккупант якобы воевал в Украине.

Отпуск муж с женой и ее братом решили "обмыть" за столом. Компания выпивала в доме оккупанта, где также находились двое сыновей супругов - мальчики 7 и 8 лет.

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В какой-то момент оккупант уснул, но во сне почувствовал, как жена тянется к его карману, где лежат деньги - он пришел в себя, началась ссора.

Оккупант утверждает, что жена ударила его ладонью, он в ответ схватил нож и ударил ее в грудь. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. После этого захватчик сам позвонил в полицию и признался в произошедшем, сейчас он задержан.

"Сейчас идет сбор на похороны его жены - его организуют в местной школе и детском саду. По словам местных, дети остались без родителей - никто из родственников не согласился взять их под опеку", - пишет канал.

Преступления оккупантов в России

Российские оккупанты не только совершают зверства в Украине, но и в России. Недавно 23-летний контрактник из Самары, вернувшись домой в отпуск, изнасиловал школьницу. По версии следствия, военнослужащий пригласил к себе домой ученицу восьмого класса и изнасиловал ее.

А в Кировской области зэк-рецидивист, успевший повоевать в составе "группы Вагнера", вернувшись домой, взялся за старое. Сначала он просто терроризировал жителей поселка, а после чуть не зарезал женщину, которая сдавала ему жилье.

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