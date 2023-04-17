Жизнь в России все больше напоминает низкобюджетный фильм ужасов.

В России мобилизованный напал с ножом на сослуживцев после того, как его заставили собрать останки товарища, попавшего под поезд. Об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Инцидент произошел еще 20 октября прошлого года, но его подробности стали известны только сейчас, когда появился приговор суда. Всё началось с того, что на железнодорожной станции Чик Коченевского района Новосибирской области пьяный "мобик" из Тувы попал под поезд.

После оформления ЧП другого мобилизованного заставили помогать полицейским в сборе останков погибшего. Затем, возвращаясь с места происшествия, солдат встретил троих сослуживцев возле пешеходного моста через железнодорожные пути.

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Солдат, только что собиравший в мешок части тела пьяного тувинца, увидел в руках одного из троицы пакет. Решив, что там тоже спиртное, он потребовал убрать алкоголь. Те в ответ начали смеяться, завязалась потасовка, в ходе которой солдат ударил ножом в спину одного из троицы, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, в пакете было не спиртное, а строительная пена – чтобы заделать щели в вагоне, в котором жили мобилизованные, дожидаясь отправки на фронт.

У нападавшего, который оказался ветераном боевых действий в прошлом, диагностировали психическое расстройство. Но это не помешало суду приговорить его к трем годам колонии.

Инциденты с оккупантами в России

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