Незадолго до оформления сделки в квартире произошло убийство.

Жительница Приморского края обнаружила человеческий труп, завернутый в одеяло, в новой квартире.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Россиянка приобрела недвижимость в поселке Новошахтинский и нашла там спрятанное тело мужчины. По данным телеканала, незадолго до оформления сделки в квартире произошло убийство. Там заметили следы крови, а также топор и молоток.

Во время расследования убийства подозреваемого задержали. Им оказался 55-летний житель Приморья. Вскоре он признался в содеянном.

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Автор: УНИАН