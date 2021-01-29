Подозреваемым в убийстве оказался 55-летний житель Приморья / фото procherk.info
Жительница Приморского края обнаружила человеческий труп, завернутый в одеяло, в новой квартире.
Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Россиянка приобрела недвижимость в поселке Новошахтинский и нашла там спрятанное тело мужчины. По данным телеканала, незадолго до оформления сделки в квартире произошло убийство. Там заметили следы крови, а также топор и молоток.
Во время расследования убийства подозреваемого задержали. Им оказался 55-летний житель Приморья. Вскоре он признался в содеянном.
Читайте такжеВ закрытой российской клинике нашли труп пенсионерки
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России восьмилетняя девочка закормила братика до смерти
- Россиянка погибла от обморожения, застряв в заборе (фото 18+)
- В Москве обнаружили тело 15-летней школьницы
- Россиянка зашила труп мужа в шторы и выставила возле подъезда (фото)
- В России слесарь решил заказать проститутку и поплатился (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram