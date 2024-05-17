За эти странные увлечения священник был отстранен от "служений".

На Закарпатье священник так называемого московского патриархата рассылал в социальных сетях свои интимные видео. За это его отстранили от "служения".

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на указ Хустской епархии МП.

"Этим постановлением от 16 мая 2024 года, за безнравственное и недостойное поведение, порочащее сан священнослужителя и создающее смуту среди людей, вы запрещаетесь в священнослужении", - говорится в указе.

Речь идет о клирике из Свято-Георгиевского (Кривского) мужского монастыря Викторе Шпильке. Священник снимал свои половые органы на камеру и отправлял эти видео знакомым. Неизвестно, по каким мотивам Шпилька этим занимался.

Другие скандалы священников УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области поп УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего воина призвал отдать России Крым и Донбасс, потому что это "не наши земли". Кроме того, он заявил, что в Украине воюют США и Россия.

Впоследствии стало известно, что Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу России, которая корректировала воздушные атаки противника на позиции ВСУ вблизи Запорожья и ожидала полной оккупации региона. Женщина была хористкой в храме МП.

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