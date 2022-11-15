Руководитель "Вагнера" хочет продемонстрировать Путину, что он может "быть главным оператором в политике страны".

Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи, информирует "Медуза".

Люди из окружения Пригожина сообщили изданию, что политическое движение будет консервативным, в основе будут лежать "государственничество и патриотизм". По сути это будет рашистская ультра-патриотическая политика.

По словам источников "Медузы", Пригожин стремится разбить вдребезги элитных бизнесменов, которые замешаны в коррупции, а также хочет провозгласить курс на реваншизм, то есть якобы вернуть территории, которые когда-то принадлежали Москве.

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Силовики уже с осторожностью относятся к Пригожину, ведь "зачистки" могут коснуться и их. Руководитель "Вагнера" хочет продемонстрировать Путину, что он может "быть главным оператором в политике страны".

Раскол в Кремле: что надо знать о Евгении Пригожине

Евгений Пригожин и глава Чечни Кадыров начали критиковать Минобороны РФ, в частности главу ведомства Сергея Шойгу.

Генерал Суровикин, которого недавно поставили начальником войны против Украины, является человеком Пригожина, считают эксперты.

Также была информация, как Пригожин подрывает режим Путина.