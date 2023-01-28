Между скандальными российскими террористами произошла очередная публичная стычка.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин жестко прошелся по террористу Игорю Стрелкову-Гиркину, с которым у них назревает конфликт. В своих высказываниях "повар Путина" продемонстрировал все "величие российской дипломатии".

Одно из российских изданий попросило Пригожина прокомментировать, чем закончилась история с приглашением для Гиркина возглавить штурмовое подразделение "Вагнера". Пригожин ответил аудиосообщением на более чем две минуты.

По его версии, Гиркину передали контактный номер "Вагнера", состоялся один телефонный звонок, но он ни к чему не привел.

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"Уверен, что Стрелков поведет себя как последнее сс*кло. Далее его пригласят в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру - совет командиров. Только после совета командиров возможно стать на любую командную единицу. На совете командиров, озлобленных на него несколько десятков человек скажут ему: "У*бок, ты зачем сюда приехал, тварь *бучая? Зачем ты, с*ченок, сдал Славянск? Расскажи, как ты, тварь, брал деньги у Ахметова, что убежать из него. Расскажи, как ты бросил пацанов?" И все остальные вопросы. Вероятнее всего, после этого жизнь Стрелкова не закончится, но вопросы зададут", - заявил Пригожин.

По его словам, в "Вагнер" берут людей, которые должны "прикрывать спины товарищей по службе". Поэтому неудобных вопросов Стрелкову не избежать.

При этом Пригожин заявил, что последнее слово в командирском совете за ним. Если Стрелкова согласуют, он отправится в тренировочный лагерь, где ему будут задавать все вопросы снова.

"Если все пройдет благополучно, через месяц-другой его бросят в самое пекло, где он должен доказать свою надежность. Останется живым - я пожму ему руку. Попытается сбежать -п*ссу ему на лицо. Погибнет героем - похороним с почестями. Такая перспектива работы в ЧВК "Вагнер" у Стрелкова", - заявил Пригожин.

Впрочем, он может пройти путь рядового "вагнеровца" с отбором и подготовкой.

Гиркин отреагировал оперативно на спич оппонента. Он подтвердил, что действительно имел беседу относительно своего участия в боевых действиях в составе "Вагнера". Речь шла о том, что террорист мне в течение двух суток должен был бы отправиться в Луганск для личной беседы.

"Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, который открыто обвинил меня в измене России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка", - заявил Гиркин.

Конфликт Пригожина и Гиркина

По данным СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в "грустном настроении". Дело в том, что он опасается попыток разрушить его ЧВК, а также того, что у него переманят наиболее подготовленные кадры к другим частным компаниям.

Недавно стало известно, что ЧВК "Вагнера" подверглась огромных потерь в войне с Украиной: речь идет о гибели 40 тысяч завербованных заключенных. На фоне этого наемники вынуждены менять свою тактику.

Активнее всего Пригожина критиковал именно Гиркин. Он аргументированно объяснил, почему его наемники ЧВК бездарные на поле боя и не могут прорвать профессиональной обороны ВСУ. Как стало известно сегодня, Пригожин предложил Гиркину занять руководящую должность в составе частной компании. По его словам, Гиркину достанется роль, "согласно его компетенции" , в одном из штурмовых подразделений.

Как сообщалось вчера, Пригожин придумал для Гіркіна жестокую месть. Пригожину сейчас надо показать, что влияние у него осталось - он очень хочет оторваться на ком-то. Сейчас главарь "вагнеровцев" договаривается, чтобы месть критикам ему разрешили сверху.

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