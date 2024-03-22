Там напомнили, что российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

"Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорится в сообщении МИД.

Там напомнили, что российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году.

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"Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", - пояснили в МИД.

Ведомство призвало международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

Таракт в Крокус Сити - детали

Около восьми вечера перед концертом группы "Пикник" по меньшей мере пять террористов в камуфляже ворвались в здание концертного холла Крокус под Москвой.

На тот момент в "Крокусе" могло находиться до 7,2 тысяч человек. Именно столько зрителей максимально вмещает концертный зал, а все билеты были проданы. Минимум 40 человек погибли, более 140 пострадали в результате теракта в "Крокусе".

Зрители спасались как могли: выбегали без одежды на улицу, прятались в туалетах, кто-то смог спастись через коммуникации. После стрельбы террористы подожгли здание. На данный момент пожару присвоен повышенный ранг сложности, есть риск обрушения кровли.

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает причастность к нападению в Москве и ни когда не использует террористические методы, в отличие от РФ.

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