Любимое развлечение российского министра обороны в этом году не состоится.

Минобороны РФ отменило проведение "танкового биатлона" в этом году из-за потерь на фронте и чтобы не вызвать всеобщее недовольство мероприятием, которое выглядит неуместным во время войны. Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

Британцы отмечают, что "военная олимпиада" или "танковый биатлон" был задуман как инструмент популяризации армии в российском обществе. Но в минувшем году проведение "танкового биатлона" вызвало шквал критики, поскольку проводилось на фоне провалов начального этапа вторжения в Украину.

"Есть также высокая вероятность, что из-за высоких потерь в Украине Минобороны РФ просто обеспокоено нехваткой танков и квалифицированных танковых экипажей, а также других специалистов, из-за чего Россия может лишиться лидерства в медальной таблице", – считает британская разведка.

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Следует добавить, что "танковый биатлон" является международным соревнованием, в котором помимо представителей самой России всегда участвовали военные из дружественных Кремлю стран.

Российские потери в Украине

По данным украинского Генштаба, на текущий момент общие потери России в танках уже составляют около 3700 штук. Кроме того, оккупанты потеряли чудовищное количество другой бронетехники, много артиллерии и прочих вооружений.

По словам главы учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артема Катулина, больше половины российских военных, которые погибли в Украине, умерли из-за неграмотного оказания медицинской помощи. По той же причине многие солдаты стали инвалидами.

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