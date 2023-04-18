На фоне колоссальных потерь боевой техники в Украине российское Минобороны решило отменить так называемый "танковый биатлон" в текущем году. Об этом анонимные источники из министерства рассказали российскому изданию ТАСС.
Сообщается, что "Армейские международные игры", более известные как "танковый биатлон", теперь буд ут проводить раз в два года, а не ежегодно, как было до сих пор. Пропустить решили как раз текущий год, а следующие игры проведут в 2024 году.
Данное решение было принято несколько недель назад, но официально о нем пока не объявляли. Причины данного решения не называются вовсе.
Потери России в боевой технике
Согласно данным Генштаба ВСУ, общие потери российской армии за время полномасштабного вторжения в Украину на сегодняшний день составили уже более 3600 танков, более 7 тысяч боевых бронемашин, более 2800 артиллерийских систем.
Независимый мониторинговый проект Oryx дает гораздо более скромные цифры российский потерь – более 10 тысяч единиц военной техники, из которых танков чуть меньше двух тысяч. Однако следует иметь в виду, что Oryx учитывает исключительно те потери, которые были задокументированы на фото или видео. И лишь при условии, что запечатленная на фото или видео техника может быть верифицирована как новая потеря.
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