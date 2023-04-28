Российские потери приближаются к важному промежуточному рубежу.

За вчерашний день украинские защитники ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом за время полномасштабной фазы войны уничтожены около 189 460 российских солдат и наемников, сообщает Генштаб ВСУ.

Также стали известны потери врага в технике за вчерашний день:

3 боевых бронированных машины (всего ‒ 7181),

18 артиллерийских систем (2905),

1 реактивная система залпового огня (543),

1 установка противовоздушной обороны (294),

6 беспилотников оперативно-тактического уровня (2467),

14 автомобилей и автоцистерн (5819),

1 единица специальной техники (353).

Данных об уничтожении других видов вооружений за вчерашний день нет.

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Война в Украине – последние новости

Минувшей ночью российский агрессор нанес массированный ракетный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, было выпущено как минимум 23 крылатые ракеты. Из них удалось сбить 21 ракету.

В результате попадания оставшихся двух ракет была повреждена многоэтажка в Умани. Там погибли 3 человека, 8 получили ранения. В Днепре ракета угодила в частный дом, убив молодую женщину и маленького ребенка.

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