Сообщается, что за время полномасштабного вторжения в Украину россияне оптеряли от 85 до 120 танков Т-90.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сомневается, что Россия производит с нуля танки Т-90.

"На самом деле у меня есть сомнения относительно выпуска с нуля собранных Т-90, особенно с учетом имеющегося опыта анализа производства на предприятиях ВПК России. В частности, модернизируемую технику, Т-72, Т-80, "Мста-С" и так далее, выдавали за "новую", - отметил он.

По разным оценкам, у России в эксплуатации и на хранении находилось до 600 танков Т-90 разных модификаций, добавил Коваленко.

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"За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска, согласно верифицированным данным, потеряли 85 танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". Согласно не верифицированной информации, потери превысили 120 единиц. Таким образом, Россия потеряла свыше 1/6 от своего потенциала Т-90, но вполне может себе позволить модернизацию имеющихся и снимаемых с хранения Т-90А до уровня Т-90М "Прорыв" в течение ближайших 2-3-х лет, - добавил эксперт. - Имитация производства и не более того".

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину предварительно составляет около 281 700 человек личного состава.

Также в войне против Украины Россия потеряла: 4800 танков, 9102 боевых бронированных машин, 6688 артиллерийских систем, 808 РСЗО, 541 средство ПВО, 5185 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9073 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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