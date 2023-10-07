Враг потерял более 20 танков и 20 боевых бронированных машин.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях российских оккупантов. Как говорится в утренней сводке, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 610 российских оккупантов. Общее количество ликвидированных российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигло около 281 700.

Также в войне против Украины враг потерял: 4800 танков (23 за сутки), 9102 боевых бронированных машин (20 за сутки), 6688 артиллерийских систем (22 за сутки), 808 РСЗО (2 за сутки), 541 средство ПВО (1 за сутки), 5185 БПЛА оперативно-тактического уровня (27 за сутки), 9073 единиц автомобильной техники и автоцистерн (58 за сутки), 956 единиц специальной техники (5 за сутки), 315 самолетов, 316 вертолетов, 1530 крылатых ракет, 20 кораблей за катеров, 1 подводная лодка.

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