Танки США более живучие на поле боя, объяснил эксперт.

Американские танки Abrams гораздо более живучие и маневренные на поле бое, чем самые современные российские Т-90, считает военный эксперт Олег Жданов.

Сравнивая танки, он отметил, что Abrams и Т-90 примерно похожи по характеристикам, но у них абсолютно разные броня и двигатели.

"Abrams более живучий на поле боя за счет бронированности, и он более маневренный, даже несмотря на то, что тяжелее на 11 тонн. Почему? Потому что у него двигатель мощнее на 200 с чем-то лошадиных сил. Газотурбинный двигатель высокооборотистый, он дает маневренность. Плюс система управления огнем, которая стоит на Abrams, намного лучше, чем на Т-90", - сказал Жданов.

По словам эксперта, лично он отдал бы предпочтение тяжелому Abrams именно за счет того, что он обладает "большей живучестью":

"По вопросу живучести танка и выживаемости экипажа Т-90 проигрывает капитально. Экипаж сидит среди боеприпасов. В Abrams боекомплект отделен от боевого отделения… Это дает шансы экипажу выжить при попадании… И сама конструкция танка Abrams лучше и более выносливее, чем у Т-90".

Жданов напомнил, что российские танки Т-90 - это "глубокая модернизация" Т-72, а Т-72 - "глубокая модернизация" Т-34.

"То есть, концепт танка сохранился со времен Т-34", - заявил эксперт.

Танки Abrams в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, 25 сентябрястало известно, что первые танки Abrams уже в Украине.

Позже The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщила, что на данный момент Украина получила менее половины обещанных американских танков M1 Abrams. Скорее всего, речь идет о 10 танках.

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