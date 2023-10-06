25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает в СИЗО жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Пятнадцатилетнему сыну Рамзана Кадырова Адаму, который избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля, присвоили звание Героя Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Он назвал сына Кадырова "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека".

"С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну", - сказал Делимханов.

Он также отметил "особые успехи" Адама Кадырова в спорте: по его словам, подросток одержал "ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам", проявив себя "как истинный воин".

"Убежден, что Адам принесет огромную пользу своему народу и стране, будет верно и неотступно служить интересам Отечества", - заключил Делимханов.

Избиение человека сыном Кадырова - подробности

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает в СИЗО жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. В комментарии к ролику руководитель республики заявил, что гордится поступком Адама.

Видео вызвало широкий общественный резонанс, однако правоохранительные органы отказались расследовать случившееся. Полиция Грозного заявила, что Адаму Кадырову 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности.

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