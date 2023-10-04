Сегодня стало известно, что полицейские в Грозном проверяли сына Кадырова в связи с жестоким избиением Никиты Журавлева.

Чеченская полиция завершила проверку правомерности действий Адама Кадырова - 15-летнего сына лидера Чечни Рамазана Кадырова, который 25 сентября попал в скандал из-за избиения гражданина РФ Никиты Журавлева, отбывающего наказание в СИЗО.

Туда Журавлева в июне посадили по обвинению в сожжении Корана. Сегодня издание Baza сообщило, что "преемником" Кадырова занялась полиция в Грозном. Однако такая проверка, ожидаемо, закончилась для 15-летнего Адама "оправдательным вердиктом". Ему не могут вменять уголовную ответственность из-за "малолетства", уточнили росСМИ.

"МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. Всё дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет", - пишет Baza.

Отмечается, что полиция Чечени зарегистрировала жалобу о нанесении телесных повреждений Никите Журавлеву, находящемся в грозненском СИЗО-1, 18 августа. 21 августа в СК Чечени с жалобой обратился Иван Матвеев, однако в своем заявлении он просил возбудить дело против сотрудников СИЗО, которые пустили посторонних лиц к Журавлеву. "В своём заявлении он ничего не написал про Адама Кадырова", - указывает росСМИ.

Кадыров выложил в сеть видео с избиением Журавлева

25 сентября лидер Чечни Рамзан Кадыров выложил в сеть "подвиг" своего 15-летнего сына Адама, который посетил гражданина РФ Никиту Журавлева в грозненском СИЗО и избил его на камеру. В публикации лидер Чечени отмечал, что очень гордится действиями своего сына, так как никто не имеет права посягать на Священное Писание - Коран. "Побил и правильно сделал", - написал Кадыров.

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