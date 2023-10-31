США стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях Украины для "коллекций", заявляют в РФ.

Министерство обороны России разгоняет новый фейк о работе американских биолабораторий в Украине.

Ранее россиян пугали историями об инфицированных голубях, которых Киев намерен "использовать" для химатаки по России. Теперь у этой выдумки есть продолжение: США планируют возобновить работу биообъектов в Украине и стремятся начать сбор опасных патогенов на западных территориях в свои коллекции, заявляет ведомство.

Соответствующие "риски" для россиян прокомментировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По его словам, ранее Россия разоблачила намерения Вашингтона, поэтому США вынужденно ограничили "свое военно-биологическое присутствие на Украине". Однако повышенный интерес к Киеву остался, утверждает Кириллов.

По его словам, Белый дом по-прежнему "контролирует" часть украинских биобъектов, чтобы "возобновить" их деятельность после завершения войны.

"В декабре 2022 года американская компания "Си-Эйч-Ту-М-Хилл" в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций", - заявил он.

Кириллов утверждает, что среди других задач Вашингтона - установление контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Украине и внедрение своих аппаратно-программных комплексов управления биорисками. "При этом украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям", - припугнул он.

В Москве полиция ловила желто-синего голубя

Отметим, что Россия распускает слухи о наличие американских биолабораторий в Украине еще с 2021 года в рамках подготовки к полномасштабному вторжению. Некоторые россияне действительно верят в эти "истории", хотя остальной цивилизованный мир потешился такой "пугалкой", а в Украине появилось множество мемов о том, как голуби "бомбят" Кремль.

Летом 2023 года в Москве случился очередной "инцидент" с голубем. На этот раз птицу заподозрили в бомбежке города "минами-лепестками". Соответствующий вызов получила полиция Москвы от встревоженного россиянина, которые "своими глазами" видел украинского голубя-диверсанта.

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