Юрты отправят в Донецкую область.

Из Бурятии, которая является одним из лидеров по потерям на войне России против Украины, для оккупантов отправят юрты с шаманами. Такую "помощь" получат военные, которые находятся в Старобешевском районе Донецкой области.

Как сообщает издание "Сибирь.Реалии", юрты для военных привезут представители "Гуннского фонда". В них российские оккупанты смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть. Отмечается, что на Донбасс оккупантам передадут три таких юрты.

Глава фонда Олег Булутов отметил, что, кроме обрядов, шаманы смогут оказывать в юртах помощь раненым россиянам. Устанавливать такие "пункты" планируют в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий.

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"Почему именно юрта? Это удобно: ее всегда можно быстро развернуть или сложить обратно и перевезти, и в ней можно проводить шаманские обряды. Только шаманы могут, например, возвращать душу. Бывает такое, что человек испугался, под взрыв попал или еще что-то. Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека. Или если получил ранение, сотрясение головного мозга, то баряшины (костоправы) могут на месте оперативно помочь поправить позвоночник или что-то сделать", – подчеркнул Булутов.

Война в Украине: роль Бурятии

Бурятия, которая является субъектом РФ, принимает непосредственное участие в захватнической войне России против Украины.

Объявленная Путиным мобилизация в России началась "судной ночью" в Бурятии – так назвали там первые сутки после обращения российского президента Владимира Путина. С вечера 21 сентября в бурятских селах вручали повестки мужчинам от 18 до 72 лет.

Позже стало известно, что призванных в ходе частичной мобилизации в Бурятии отправили на войну в Запорожскую область.

Также сообщалось, что украинские воины "задвухсотили" российского "мобика" Дмитрия Сидорова из Бурятии. Он погиб через 12 дней после призыва.

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