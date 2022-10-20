Оккупанты заявляют, что бурят погиб "при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

Украинские воины "задвохсотили" российского "мобика" Дмитрия Сидорова из Бурятии. Он погиб в спустя 12 дней после призыва.

Об этом пишет Российская газета "Вперед".

Как отмечают в РФ, 23-летний Сидоров погиб 4 октября "при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

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Сидоров родился в селе Илька Заиграевского района, вырос в многодетной семье и занимался в военно-патриотическом клубе "Десантник". После школы он стал автомехаником, а затем стал срочником в должности водителя взвода транспортировки ракет дальнего действия.

После службы Сидоров работал слесарем по ремонту подвижного состава в Улан-Удэ, а затем несколько лет в охранном агентстве.

22 сентября его призвали в рамках мобилизации и распределили водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады. Другие подробности призыва и место гибели Сидорова не уточняются.

Мобилизация в Бурятии

30 сентября в Бурятии объявили о завершении частичной мобилизации, однако, по данным Фонда "Свободная Бурятия", жители республики продолжили получать повестки. Бурятия на третьем месте по проценту мобилизованных трудоспособных мужчин после Красноярского края и Севастополя - в республике собирались мобилизовать 3,7% населения.

Мобилизация в РФ: детали

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.

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