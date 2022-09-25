Местные жители рассказали, что призывают всех подряд мужчин возрастом от 18 до 72 лет.

Мобилизация в России началась "судной ночью" в Бурятии - так назвали там первые сутки после обращения российского президента Владимира Путина. С вечера 21 сентября в бурятских деревнях вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.

При этом буряты пытаются избежать отправки на войну, сообщает Би-би-си.

"В среду с 11 ночи лаяли собаки, полчаса не прекращали, я подумала, кто-то ходит по домам. Утром сосед сказал, что ночью пытались вручить 20 повесток нашим соседям, но не вышло", - рассказала жительница деревни Дутулур Туяна.

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Село находится в Закаменском районе в 400 км от столицы республики Бурятия Улан-Удэ. В Дутулуре живет примерно 900 человек, из которых 400 - мужчины.

"В сентябре у нас сезон кедровых орехов, и деревенские мужчины уходят глубоко в лес, в тайгу, с ночевкой собирать орехи. На их продаже за день можно заработать 4-5 тыс. руб. Мой дядя во вторник ушел, сосед ушел, еще один знакомый из райцентра, - продолжила женщина. - В лесу связи нет, мужчины не знают, что в стране мобилизация началась, и их шлют на войну".

Еще до того, как Путин официально объявил о мобилизации, утром по бурятскому времени повестку принесли другому дяде женщины из той же деревни Дутулур.

В соседнем селе Бичура Бичурского района повестки ночью приносили сотрудники администрации и полицейские. Услышав стук в дверь, некоторые выходят с огнестрельным оружием, рассказал друг Туяны, "но это больше для самообороны в случае чего".

"Люди просто не поняли, кто и зачем пришел. Но ничего не произошло, все нормально отреагировали, когда узнали, кто к ним ночью пришел", - добавил он.

Другие сразу же соглашались. "Ну что поделаешь, придется ехать. Выбора нет, вынужден идти, - пересказали реакцию призывников их родственники и друзья. - Их забирают ночью, со сна, растерянных, как себя защитить, никто не знает, прав своих никто не знает".

В социальных сетях жители республики рассказывали, что мужчинам давали на сборы полчаса. Потом их сажали в КАМаЗы по 30 человек и везли в Улан-Удэ.

В четверг 22 сентября в призывном пункте военный комиссар Закаменского района сообщил Туяне, что со всего района "пока" забирают 130 человек, то есть чуть больше 1% от всех мужчин района, которых там около 12 тыс.

С начала мобилизации правозащитники фонда "Свободная Бурятия" отвечают на сообщения жителей республики три дня подряд, объясняя, что делать в случае незаконного призыва в армию. По их оценкам, только за трое суток власти уже призвали около 7 тыс. мужчин республики - и это только те, кто обратился за помощью к юристам.

Согласно указу президента России, в первый разряд призывников входят солдаты, сержанты, старшины и прапорщики до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры и подполковники - до 55 лет, полковники - до 60 лет, генералы - до 65 лет. По обещанию Путина, призыву на военную службу будут подлежать "прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Но на деле в Бурятии повестки приносят всем подряд.

"Никакая, конечно, это не частичная мобилизация, это полноценная мобилизация. Потому что пишут и те, кому за 60 лет, пишут студенты, пишут люди с инвалидностью, из бюджетной сферы или коммерческой - неважно, даже мертвому принесли повестку. То есть просто гребут всех", - рассказала глава фонда Александра Гармажапова.

Преподаватель фольклора и литературы Бурятии в БГУ Ирина Болгутова сообщила, что в четверг повестки вручили студентам первого курса факультета бурятской филологии.

"Получается, что государство под названием Россия решило устроить геноцид бурятского народа? Уничтожить весь генофонд, забрав молодых, которым жить и жить? Ради чего? Почему мы должны поддерживать сепаратизм украинских русских? Они же владеют русским языком и читают законы нашей страны и должны их уважать и знать законы своей", - написала Болгутова.

Даже по официальным данным минобороны России, Бурятия занимает второе место после Дагестана среди российских регионов по числу погибших на войне с Украиной - 267 человек, а отказников из республики - не менее 150 военных.

Кроме визитов в дома и квартиры, начались облавы на улицах и в общественных местах. Издание "Люди Байкала" сообщило о задержании и раздаче повесток посетителям торгового центра "Ольхон" в Улан-Удэ.

По всей России военно-призывные пункты открываются в культурных и образовательных учреждениях. В Бурятии ими стали школы, из которых детей перевели на дистанционное обучение, и дома культуры.

По сообщениям правозащитников, бегущие от войны буряты чаще всего едут в Монголию, до границы с которой из Улан-Удэ - 233 км.

Как рассказали Би-би-си местные жители, с середины недели перед границей километровые очереди из автомобилей и автобусов, наполненные мужчинами. Уехать по-прежнему можно, вопреки распространяемым в бурятских чатах фейковым сообщениям, что границы закрыты. Женщин или детей в очередях на КПП практически не встретить, рассказали волонтеры, знающие монгольский язык. Они помогают с автобусами для покидающих Россию мужчин.

Семь лет назад в проправительственных СМИ появился пропагандистский миф о "боевых бурятах Путина", которые добровольно поддерживают боевиков в Украине. Ярче всего он запомнился видеороликом, который записали активисты прокремлевского проекта "Сеть".

В попытке поддержать эту легенду в конце июля 2022 года правительство Бурятии объявило о создании именного батальона "Байкал" для отправки в Украину. Но, по словам правозащитницы фонда "Свободная Бурятия" Александры Гармажаповой, за два месяца власти никого не смогли набрать в батальон.

"Они приходили к людям на работу, обещали сохранить заработную плату на гражданке. Не получалось. Вот никак не получалось. То есть люди не хотели воевать и в этом участвовать. Вот они и объявляют мобилизацию по ночам, чтобы так по деревням рыскать", - считает Гармажапова.

"Буряты разные, - говорит она. - Есть те, кто, к сожалению, воюет, и мы этому не рады. Но есть те, кто выступает против войны и понимает ее имперский ксенофобский характер".

Мобилизация в РФ: детали

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.

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