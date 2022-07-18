Задержанный россиян собирал деньги на помощь военным в соцсетях.

Жителю Псковской области Российской Федерации за попытку вывезти с территории Эстонии квадрокоптеры для российских военных грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция безопасности Эстонии задержала мужчину с двойным гражданством (РФ и Эстонии) при попытке вывоза с территории страны в Россию коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Эстонские власти полагают, что мужчина впоследствии хотел передать беспилотники российским военным. Это в Эстонии расценили как поддержку "акта агрессии иностранного государства". За это мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Псковской области РФ Владимир Шилов через соцсети собирал деньги на квадрокоптеры для российских военных.

Теперь его близкая подруга Оксана Напрягло через "ВКонтакте" собирает деньги на адвоката для него.

Сам Владимир Шилов заключён под стражу в Таллине, раз в неделю ему разрешено позвонить семье.

Как писал УНИАН, ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что российская делегация как минимум дважды за последний месяц приезжала в Иран для осмотра боевых беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: