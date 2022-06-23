"Мы расцениваем это как предупреждение", - отметил журналист.

Российские провокации у границ НАТО носят регулярный характер, только за прошлый год самолеты РФ 10 раз нарушали воздушное пространство Эстонии, в нынешнем году - дважды.

Об этом рассказал корреспондент Эстонского общественного телевидения Антон Алексеев, передает 24 канал.

Недавнюю провокацию он назвал частью отработки ракетного удара со стороны РФ. В Генштабе и Минобороны Эстонии говорят, что отработка была виртуальной - ее не заметно со спутника.

"Если эта информация появилась в публичном пространстве, тогда можно сделать вывод, что Россия не слишком это скрывала. Мы расцениваем это как предупреждение", - говорит Алексеев.

Журналист предполагает, что подобные "отработки" связаны с предстоящим саммитом НАТО, на котором решится судьба Финляндии и Швеции. Они, как известно, выражают желание стать членами Альянса.

"Мы сейчас ясно видим, что нужно усиливать восточное крыло Альянса, а также, по примеру Украины - нужные силы ПВО", - добавил он.

Что этому предшествовало

На днях пограничный российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО, и находился там почти две минуты. Инцидент произошел 18 июня в районе Койдула на юго-востоке страны. Из-за этого посла РФ Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии и передали ему ноту. По данным эстонского телеканала, российский вертолет не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Кроме того, пилот не имел двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Как писал Bloomberg, Минобороны Эстонии предупредило об эскалации напряженности между Кремлем и государством НАТО. "Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что уведомляют нас об этом", - заявил представитель МО Эстонии.