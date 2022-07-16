Иран готовится передать России БПЛА Shahed-191 и Shahed-129.

Российская делегация как минимум дважды за последний месяц приезжала в Иран для осмотра боевых беспилотников.

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным в июне, переданным CNN, россияне посещали аэродром Кашан к югу от Тегерана.

Американские официальные лица сообщили телеканалу, что Иран готовится передать России БПЛА Shahed-191 и Shahed-129. Эти беспилотники способны нести высокоточные ракеты.

"По нашим оценкам, официальной российской делегации недавно провели демонстрацию БПЛА. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе России к приобретению иранских атакующих БПЛА", - объяснил Салливан.

По его словам, июньский визит "был первым разом, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации". Позже россияне снова посетили аэродром для аналогичной демонстрации 5 июля.

Как писал УНИАН, 12 июля Салливан поделился со СМИ информацией разведки США о намерениях Тегерана передать России сотни ударных беспилотников.

Он объяснил, что потребность закупить данное вооружение, вероятно, связано со значительными потерями РФ в войне против Украины.

В ответ МИД Ирана заявило, что страна не продавала России свои БПЛА: якобы избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

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