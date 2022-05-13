Секрет выдал приближенный к нему олигарх.

Олигарх, имеющий тесные связи с Кремлем, якобы сказал, что Владимир Путин заболел раком крови.

Об этом сообщает издание Mirror не раскрывая имя олигарха.

Информатор заявил, что российский президент "тяжело болен раком крови".

Кроме того, этот информатор добавил, что "Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других мировых экономик, потому что у него проблемы с головой".

"Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", - говорит он.

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

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