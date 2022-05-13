Сегодня, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
В своем Twitter Шольц отчитался, что именно он пытался донести российскому диктатору относительно войны России против Украины.
По его словам, разговор длился долго. Глава немецкого правительства сообщил, что в целом с его стороны прозвучали три основных тезиса:
- в Украине нужно как можно скорее прекратить огонь;
- утверждение, что в Украине у власти нацисты, является неправильным;
- Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.
Напомним, после встречи лидеров стран "Большой семерки" Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.