По его словам, разговор длился долго.

Сегодня, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

В своем Twitter Шольц отчитался, что именно он пытался донести российскому диктатору относительно войны России против Украины.

По его словам, разговор длился долго. Глава немецкого правительства сообщил, что в целом с его стороны прозвучали три основных тезиса:

в Украине нужно как можно скорее прекратить огонь;

утверждение, что в Украине у власти нацисты, является неправильным;

Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Напомним, после встречи лидеров стран "Большой семерки" Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.

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