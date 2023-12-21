Еще почти сотня детей госпитализирована.

В России после оздоровления в сибирском лагере в поезде умерла 12-летняя девочка - жительница так называемой "ЛНР".

Как сообщает "Медуза", дети из самопровозглашенной ЛНР съездили на отдых в оздоровительный лагерь "Олимпийская Ребячка", расположенный в Тюмени. Зимой там средняя температура окружающей среды – минус 15, но бывают и 50-градусные морозы. Непонятно, в чем заключался недельный отдых в этом холодном сибирском городе, но известно, что десятки "курортников" тяжело заболели.

По данным чиновников, организованная группа детей – жителей так называемой ЛНР - выехала из "Олимпийской Ребячки" (Тюменская область) утром 19 декабря. Перед отправкой все дети якобы прошла медицинский осмотр, и все были здоровы. Однако уже вечером 20 декабря в поезде Тюмень-Адлер ухудшилось состояние 12-летней Вероники, а ночью, когда поезд проезжал через Пензенскую область, она умерла.

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"На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - сообщает издание.

По словам матери Вероники, еще утром 20 декабря ей стало известно, что у дочери поднялась температура до 39,2 градуса, днем после приема жаропонижающего "температуру сбили", но вечером подросток скончался.

"Попросил ребенок свежего воздуха, ее вывели в тамбур. И в тамбуре она потеряла сознание", - рассказала мать девочки.

Как отмечается, когда Веронике стало плохо, начальник поезда сделал незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области. Медики, сопровождавшие группу детей, пытались девочку спасти - до приезда скорой помощи делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако поделать ничего не смогли.

Железнодорожники приняли меры, чтобы не допустить распространения ОРВИ по другим вагонам: у многих из детей выявили симптомы болезни. На станции Балашов в Саратовской области 124 ребенка и 11 сопровождающих сняли с поезда и увезли на обследование в инфекционную больницу в Саратове. Как выяснилось, почти у шести десятка детей обнаружили симптомы вирусной инфекции, у 15 из них уже подтвержден грипп А. В Минздраве РФ заявили о 86-ти госпитализированных, у семерых - высокая температура, остальные в удовлетворительном состоянии. Еще 38 детей и 11 взрослых, у которых нет симптомов заболевания, размещены в провизорном блоке больницы.

"Мама Вероники рассказала, что на третий день дочь сообщила, что в лагере у другого ребенка поднялась температура, но лишь когда заболели другие дети, первого заболевшего изолировали. Перед отъездом из Тюмени у шестерых детей выявили высокую температуру, но в медпункте лагеря не стали возражать против поездки. Мать Вероники винит в смерти дочери руководство "Олимпийской ребячки" и обвиняет сотрудников в халатности", - говорится в сообщении.

По данным "Медузы", "Олимпийская ребячка" входит в состав детского оздоровительно-образовательного центра "Ребячья республика", которым руководит Лариса Шилова, сестра бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Кража украинских детей Россией

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх" сообщил, что официально подтверждена депортация 19 546 украинских детей.

Он говорит, если Украина будет возвращать одного ребенка каждый день, то на возвращение всех похищенных понадобится 55 лет. Кроме того, оккупанты продолжают ежедневно вывозить из страны новые группы детей.

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