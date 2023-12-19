По словам вице-спикер Госдумы, эту работу курирует закрытое подразделение Службы безопасности Украины.

Украинские спецслужбы якобы создали систему вербовки российских школьников для совершения преступлений: подростков вовлекают в деструктивную деятельность посредством соцсетей и видеоигр, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, эту работу "курирует закрытое подразделение Службы безопасности Украины (СБУ), а также центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) и его филиалы в Киевской, Винницкой и Харьковской областях".

Как утверждает Кузнецова, на школьников влияют с помощью компьютерных игр, чтобы создать в России "подростковую геймерскую проукраинскую среду".

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"В подобных играх присутствует русофобский видеоряд. У детей формируется негативный образ нашей страны и агрессивный образ русского человека", - уточнила она, не приведя конкретных примеров.

Депутат добавила, что помимо этого школьники, часто неосознанно, спонсируют "нацистский режим" с помощью игровых донатов, поскольку разработчики подобных игр перечисляют полученные средства на помощь Вооруженным силам Украины.

Подростковая жестокость в РФ

Утром в четверг, 7 декабря, в российском Брянске ученица восьмого класса гимназии №5 открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии и совершила суицид. По данным городской администрации, в результате стрельбы два человека погибли, четверо пострадали.

"Установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии. Ей оказалась 14 летняя Алина А. Она убила свою одноклассницу Марию Н., а также ранила четверых мальчиков", - говорится в одном из сообщений.

РосСМИ сообщают, что девушка пронесла в школу оружие, она зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам, после чего застрелилась.

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