Из России при нынешних темпах нужно будет возвращать 55 лет депортированных украинских детей.

Тысячи украинских военнопленных не защищены в российском плену, несмотря на требования Женевской конвенции, а также тысячи депортированных украинских детей и более 28 тысяч пленных гражданских украинцев.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец отметил, что когда мы возвращаем наших героев домой, то они в тяжелом состоянии.

"Самая большая, официально зафиксированная потеря веса человека за 5 месяцев российского плена - 77 килограммов", - рассказал Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх".

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При этом добавил, что когда спросил военнопленного, который был возвращен в Украину, чем их там кормили, он сказал: "Такое было впечатление, что это просто закрашенная вода".

Лубинец подчеркнул, что в то же время в Украине действует весь спектр прав защиты российских военнопленных. По его словам, каждый российский военнопленный может каждую неделю позвонить своим родственникам домой.

"Относительно украинских военнопленных - мы даже не знаем где они находятся, мы не знаем их количество. Письма никто никому не пишет", - рассказал омбудсмен.

Он призвал международные организации, в частности, Международный комитет Красного Креста задействовать все инструменты защиты прав украинских военнопленных. Лубинец также сообщил, что в плену РФ находятся 28 тысяч гражданских граждан Украины.

"Гражданские заложники. На мой взгляд, это новая система подавления гражданского населения на временно оккупированной территории Украины. По состоянию на сейчас 28 тысяч подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ", - сообщил он.

При этом отметил, что нет возможности проверить их состояние, получить доступ к российским тюрьмам, передать лекарства.

"Отдельный список среди этих 28 тысяч - это 2 тысячи граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания граждан Украины, которые старше 80-85 лет. И в который раз мы ничего не можем с этим сделать", - добавил он

Лубинец также сообщил, что официально подтверждена депортация 19 546 украинских детей.

"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. Это на фоне того, что РФ каждый день продолжает депортировать новые группы детей с территории Украины", - добавил он.

Украинцы в российском плену - последние новости

Среди гражданских украинцев, которые находятся в плену в России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия вывезли в Россию.

В начале сентября этого года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия не предоставляет информацию о Хилюке ни ему, ни международным организациям.

Ранее группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых Россия незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

6 декабря находящийся в плену в России Дмитрий Хилюк получил награду "Платформы европейской памяти и совести" (Platform of European Memory and Conscience).

Церемония награждения состоялась в Варшаве (Польша) в рамках ежегодной встречи членов платформы. Награду для Дмитрия получила его коллега, корреспондент УНИАН Татьяна Поляковская, которая передаст ее родителям журналиста.

Эта премия присуждается лицу или лицам, борющимся против тоталитаризма, за идеалы демократии, основные права и свободы человека и верховенство права. Победителем премии может быть любая страна мира.

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